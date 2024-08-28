Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi doğrultusunda Filistinlilere ait tüm Bitcoin varlıklarına el koyma kararı aldı. Bu hamle, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve Binance'a yönelik boykot çağrılarına yol açtı.

El koyma kararının gerekçesi

Binance'in bu kararı, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait bir belgeye dayandırıldı. Belgede, "Savunma Bakanı'nın yetkisi doğrultusunda bu kişilerin kripto para cüzdanlarına el konulmuştur" ifadesi yer aldı. El koymanın gerekçesi olarak, bu cüzdanlardaki kripto paraların terör örgütleri tarafından transfer edildiği ve terör suçu işlemek için kullanıldığı iddia edildi. Bu iddiaların incelenmesi sonucunda, mal varlıklarının müsadere edilmesi kararı alındı.

Binance'ın iddialara yanıtı

Uluslararası kamuoyunda büyük tepki çeken bu karar sonrasında Binance, iddiaları reddetti. Şirket, yasa dışı fonlarla bağlantılı yalnızca az sayıda kullanıcı hesabının ticaretten men edileceğini savundu. Ancak bu açıklama, kamuoyunu tatmin etmekten uzak kaldı ve tepkilerin daha da artmasına neden oldu.

Sosyal medyada boykot çağrıları

Binance'ın bu hamlesi, sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, "Binance SOYKIRIM'ın yanında duruyor" anlamına gelen "Binance stands with GENOCIDE!" başlığıyla boykot etiketi açarak, şirketin kararını protesto etti. Özellikle Gazze'de yaşanan sivil ölümlerinin ardından alınan bu karar, birçok kişi tarafından "soykırımın desteklenmesi" olarak yorumlandı.

Uluslararası tepkiler

Bu olay, kripto para piyasasında ve uluslararası toplumda büyük bir tartışmaya yol açtı. Binance’ın bu adımı, kripto paraların merkeziyetsiz yapısına ve kullanıcı haklarına yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, İsrail hükümetinin bu tür taleplerle uluslararası kripto para borsalarını etkileme girişimi de hukuk ve insan hakları açısından sorgulanıyor.