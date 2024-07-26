AFAD'ın açıklamasına göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün saat 18:27'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem yerin 11.88 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremin enlem ve boylam koordinatları 39.27361 N ve 40.975 E olarak bildirildi. Henüz can veya mal kaybına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Bölge halkı panik yaşarken, yetkililer olası artçı sarsıntılar konusunda uyardı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 26, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-07-26
Saat:18:27:17 TSİ
Enlem:39.27361 N
Boylam:40.975 E
Derinlik:11.88 km
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Editör: Büşra Babur