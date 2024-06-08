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Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 11 kilo 500 gram kubar ve 240 gram toz esrar, 480 gram sentetik uyuşturucu ile 2 sentetik hap ele geçirildi.

Ekiplerin istihbari çalışmaları sonucu düzenlenen operasyon da uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü işledikleri iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

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