Geçen sene ağabeyinin hayatını kaybetmesinin arından zor dönemler geçirdiği ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen 64 yaşındaki Harika Avcı’dan sevenlerini üzen bir haber daha geldi. 80’li yılların ünlü yıldızının son zamanlarda kendisini evine kapattığı öne sürüldü.

Akay adında bir kaynak ise bir internet sitesinde durumu özetleyen şu ifadelere veriyor: “Kirasını ödemekte zorlanıyor, doğru düzgün alışveriş bile yapamıyor. Etrafında oturan çok kişi ile görüştüm. Oturduğu evin sahibi uzun süre kendisinden haber alamayınca polislerle kapısına gitmiş. Ancak kapı açılmayınca kapıyı kırmışlar. Kapı kırılınca da çığlıklar atmaya başlayan Harika Avcı’nın evde olduğunu fark etmişler. Yatak odasındaki yatağında yattığını öğrenen polisler içeriye girmemişler. Etraftaki kişilerin ısrarı ile evin sahibi gitmek üzereyken kırılan kapıyı yaptırmış. Etrafında oturan çok sayıda kişi ile iletişime girdim. Kendisini eve kapatan Harika Avcı’nın zor durumda olduğunu, evinden çöp bile atılmadığını, çok nadir alışveriş yapıldığını söylüyorlar.”

Harika Avcı kimdir?

Türk şarkıcı ve oyuncu olan Harika Avcı, 2 Şubat 1960 İzmir doğumludur. Harika Avcı, İbrahim Öztürk ile bir evlilik geçirmiştir. 1980’li yıllarda pek çok Yeşilçam filminde rol almıştır.

Harika Avcı’nın oynadığı filmler

1978- İyi Aile Çocuğu

1985- Ateş Dağlı

1985- Vahşi Aşk

1986- Acı Dünya

1986- Sevgi Çıkmazı

1986- Sıcak Yatak

1987- Alışırım

1987- Kalbimdeki Düşman

1987- Temas

1987- Yasemin

1989- Gönül Garip Bir Kuştur

1989- Sevgiler Düşlerde Kaldı

1989- Öyle Bir Kadın ki

1997- Gizli Aşk (TV dizisi)

1998- Ölümün El Yazısı