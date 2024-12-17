Geçen sene ağabeyinin hayatını kaybetmesinin arından zor dönemler geçirdiği ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen 64 yaşındaki Harika Avcı’dan sevenlerini üzen bir haber daha geldi. 80’li yılların ünlü yıldızının son zamanlarda kendisini evine kapattığı öne sürüldü.
Akay adında bir kaynak ise bir internet sitesinde durumu özetleyen şu ifadelere veriyor: “Kirasını ödemekte zorlanıyor, doğru düzgün alışveriş bile yapamıyor. Etrafında oturan çok kişi ile görüştüm. Oturduğu evin sahibi uzun süre kendisinden haber alamayınca polislerle kapısına gitmiş. Ancak kapı açılmayınca kapıyı kırmışlar. Kapı kırılınca da çığlıklar atmaya başlayan Harika Avcı’nın evde olduğunu fark etmişler. Yatak odasındaki yatağında yattığını öğrenen polisler içeriye girmemişler. Etraftaki kişilerin ısrarı ile evin sahibi gitmek üzereyken kırılan kapıyı yaptırmış. Etrafında oturan çok sayıda kişi ile iletişime girdim. Kendisini eve kapatan Harika Avcı’nın zor durumda olduğunu, evinden çöp bile atılmadığını, çok nadir alışveriş yapıldığını söylüyorlar.”
Harika Avcı kimdir?
Türk şarkıcı ve oyuncu olan Harika Avcı, 2 Şubat 1960 İzmir doğumludur. Harika Avcı, İbrahim Öztürk ile bir evlilik geçirmiştir. 1980’li yıllarda pek çok Yeşilçam filminde rol almıştır.
Harika Avcı’nın oynadığı filmler
1978- İyi Aile Çocuğu
1985- Ateş Dağlı
1985- Vahşi Aşk
1986- Acı Dünya
1986- Sevgi Çıkmazı
1986- Sıcak Yatak
1987- Alışırım
1987- Kalbimdeki Düşman
1987- Temas
1987- Yasemin
1989- Gönül Garip Bir Kuştur
1989- Sevgiler Düşlerde Kaldı
1989- Öyle Bir Kadın ki
1997- Gizli Aşk (TV dizisi)
1998- Ölümün El Yazısı