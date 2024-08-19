Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, evinin bahçesinde temizlik yaparken elektrik akımına kapılan 46 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Hacıfeyzullah Mahallesi’nde 17 Ağustos Cumartesi günü meydana gelen olay, büyük üzüntü yarattı. Tepe Sokak’ta yaşayan 46 yaşındaki Nurten Balgülsüm, akşam saatlerinde evinin bahçesini temizlerken elektrik akımına kapıldı. Eşi Ömer Balgülsüm işten eve döndüğünde eşini yerde hareketsiz halde buldu ve durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Müdahale yetersiz kaldı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balgülsüm’e kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Ancak, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nurten Balgülsüm, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis soruşturma başlattı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.