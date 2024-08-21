Türkiye, toplumsal baskının ve şiddetin giderek arttığı bir dönemin içinde. Sokaklarda meydan savaşlarını andıran kavgalar yaşanırken, her gün yeni bir kadın cinayeti haberleri geliyor. Şiddet arttıkça, kaçak yollardan silah temin etmek de kolaylaşıyor. Son dönemde, özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yasa dışı silah satışlarının hızlandığı gözleniyor.

WhatsApp grubunda kaçak silah ticareti

Kaçak silah ticaretinin en çarpıcı örneklerinden biri, 499 üyesi bulunan “Silah Satışı ve Ticareti” adlı bir WhatsApp grubunda yaşanıyor. Yurt dışına kayıtlı numaralara sahip silah satıcıları, bu platform üzerinden uzun namlulu tüfekler, otomatik silahlar gibi "vahim silahlar"ın ilanlarını paylaşıyor. Bu grup, yasa dışı silah satışının ne kadar kolay erişilebilir olduğunu gözler önüne seriyor.

Suikast silahları bile satışta

WhatsApp grubunda sadece silahların ilanları değil, tanıtım videoları da paylaşılıyor. Silahların fiyatları, silahın siciline göre değişiklik gösteriyor. Sıfır tabancalar ortalama 12 bin liradan başlarken, olası suçlara karışmış silahlar daha ucuza pazarlanıyor. Susturuculu suikast tabancaları 20 bin liraya, tam otomatik "uzi" tipi silahlar ise 70 bin liraya satılıyor.

Bireysel silahlanma ve artan şiddet olayları

Umut Vakfı'nın verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'de 3 bin 773 silahlı olay yaşandı. Bu olaylarda 2 bin 318 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 820 kişi ise yaralandı. Üstelik bu saldırıların yüzde 85'inde otomatik tüfekler ve ateşli silahlar kullanıldı. Son 10 yılda, silahlı saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 bin 434'e ulaştı. Bu sayı, neredeyse Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşındaki asker kaybı kadar.

Kadın cinayetleri ve bireysel silahlanma

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre, 2024 yılında 205 kadın cinayeti işlendi ve bunların 120'si ateşli silahlarla gerçekleştirildi. Bu, bireysel silahlanmanın kadınlar üzerinde de ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.

Okul bahçesinde patlayan silahlar

Edirne'de yaşanan son olayda, okul çağındaki bir çocuk, 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü. WhatsApp üzerinden kolayca erişilebilen silahlar, Türkiye'de bireysel silahlanmanın ne kadar büyük bir tehlike olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bakanlık operasyonları artıyor

İçişleri Bakanlığı, artan tehlikeye dikkat çekmek için "MERCEK-23" operasyonunu başlattı. Bu operasyonlarda 2 bin 269 kaçak silah ele geçirildi. Ancak bu rakamlar, sadece buzdağının görünen kısmı. Türkiye'de bireysel silahlanmanın ulaştığı boyutlar, çok daha ciddi bir tehlikeyi işaret ediyor.