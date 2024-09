Kariyerinde birçok dev takımın formasını giyen Mario Balotelli son olarak Adana Demirspor'dan ayrılarak kulüpsüz kaldı. Kariyerinde İnter, Milan, Manchester City, Liverpool gibi devlerin formasını terleten Mario Balotelli, sorunlu yapısıyla birçok teknik adamla problem yaşamıştı. 34 yaşındaki oyuncu, transfer dönemi boyunca birçok isimle görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Son olarak Hindistan ekibi Kerala Blasters ile görüşen tecrübeli forvet aldığı yanıtla şoke oldu. Kulüp yetkilileri, disiplinsiz davranışları nedeniyle Balotelli ile sözleşme yenilemekten vazgeçti.

Unutulmaz anları

Adana Demirspor soyunma odasında havai fişek patlatması, Manchester City'deyken takım arkadaşının banyosunda havai fişek patlatması ve City'nin oynadığı hazırlık maçında kale önünde topu dışarıya atıp o dönem teknik direktör Roberto Mancini'nin onu oyundan alması gibi olaylar taraftarların hafızasına kazınmıştı. İtalyan futbolcu Manchester United'a gol atarak "Why Always Me" tişörtü giyip kameralara poz vermişti.