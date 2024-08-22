Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, gerçek kişilerin döviz mevduatları pariteden arındırılmış olarak 501 milyon dolar arttı. Bu artış, bireylerin döviz talebinin yüksek olduğunu ve döviz birikimlerini artırdıklarını gösteriyor. Ancak tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise 304 milyon dolarlık bir azalma yaşandı.

Döviz mevduatlarındaki artışın sebepleri

TCMB araştırmacıları, Merkezin Güncesi adlı blogda yayımlanan bir analizde, döviz mevduatlarındaki bu artışın arka planını inceledi. Analizde, son dönemde yabancı para mevduat tutarındaki artışa rağmen, bireysel ve kurumsal tasarruf sahiplerinin TL tercihinin devam ettiği vurgulandı. Özellikle KKM (Kur Korumalı Mevduat) bakiyesindeki düşüşle uyumlu bir şekilde döviz mevduatlarındaki artışın hızlandığı belirtildi.

TL'ye güven devam ediyor

TCMB'nin yayımladığı bu analiz, tasarruf sahiplerinin döviz birikimlerini artırmalarına rağmen Türk Lirası'na olan güvenlerinin sürdüğünü gösteriyor. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen TL'nin yatırımcılar nezdinde hala güçlü bir tercih olduğunu işaret ediyor.