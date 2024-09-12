Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, GL Platform tarafından düzenlenen 9. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nı "birlik ve yenilik fuarı" olarak tanımladı. Prof. Dr. Savaş, "Fuar kültürünün bir şehirde gelişmesi, o şehrin paydaşları arasındaki iş birliğini güçlendirir. Bu iş birliği yerel ekonomiyi canlandırır ve üreticilerin güçlerini birleştirmesine katkıda bulunur. Bu nedenle fuarımızı büyük bir heyecanla bekliyoruz" dedi.

Fuarın tarihleri ve yeri

19-22 Eylül tarihlerinde Uşak Karakıran Mahallesi Kemal Öz Çok Amaçlı Kapalı Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek olan 9. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, tarım ve kırsal kalkınma açısından stratejik önem taşıyor. Prof. Dr. Savaş, "Bu tür fuarlar, çiftçilerimiz ve sektör temsilcileri arasındaki dayanışmayı artırarak en yeni teknoloji ve bilgileri yerinde görme imkânı sunuyor. Bu dayanışma, yerel ekonomiyi ve geleceğin tarımını güçlendiriyor" diye konuştu.

Gençler için fırsatlar

Teknolojinin tarımsal üretimdeki kritik rolüne dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, gençlerin fuara katılmasının büyük faydalar sağlayacağını vurguladı. "Yeni nesil tarımsal çözümler, gençlerin yenilikçi bakış açılarıyla buluştuğunda büyük değişimler yaratabilir. Akıllı tarım uygulamaları ve çevre dostu teknolojiler, genç girişimciler sayesinde daha geniş kitlelere ulaşabilir. Bu fuar, gençlerimize geleceğin tarımını inşa etmeleri için ilham verecek bir platform sunuyor. Her yaştan bireyi, özellikle gençlerimizi bu önemli etkinliğe davet ediyoruz" dedi.

Sürdürülebilir tarımın yeni yüzü

Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Çelen, fuarın bu yıl sürdürülebilir tarım uygulamalarına odaklanacağını belirtti. Prof. Dr. Çelen, “Bu fuar, çevre illerdeki çiftçilerin, kamu kuruluşları ve ticari işletmelerle bir araya gelmesini sağlayacak. Bilgi ve deneyim paylaşımı, sektördeki gelişimi hızlandıracak. Sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaların tanıtılmasını dört gözle bekliyoruz. Bu, doğal kaynakların korunmasına ve tarımsal verimliliğin artırılmasına katkıda bulunacak” diye konuştu.

Prof. Dr. Çelen, Ziraat Fakültesi’nin fuardaki standında uzmanların güncel konular üzerine sunumlar yapacağını belirterek, "Standımızda tarım ve hayvancılığın en güncel bilgilerini çiftçilerimize ulaştırmak için buradayız. Herkesi standımıza bekliyoruz" dedi.