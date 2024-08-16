Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.14 azalışla 9,983 puandan kapattı. Endeksin dolar bazındaki fiyatı 298 seviyesinde bulunuyor. En yüksek işlem hacmi Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik hisselerinde gerçekleşti. Endekste enerji ve sanayi sektörlerindeki kayıplar belirgin oldu.

Endeks genel durumu

BİST 100 endeksi, geçtiğimiz hafta yüzde 1.14 azalarak 9,983 puandan kapattı. Endeksin dolar bazındaki fiyatı 298 seviyesinde bulunurken, haftalık işlem hacmi ortalama 79.32 milyar TL olarak gerçekleşti. Teknik olarak endeksin 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, ancak 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında seyrettiği görülüyor. RSI göstergesi 38.27 seviyesinde olup, momentum ise 93.37 seviyesinde bulunuyor.

Destek ve Direnç Seviyeleri:

Destekler: 9,837 ve 9,690

9,837 ve 9,690 Dirençler: 10,056 ve 10,129

Endekste yukarı yönlü bir hareketin başlaması için hacim artışı gerekli olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise belirli destek seviyelerinin test edilmesi beklenebilir.

Hisse bazında teknik analizler

1. Batı Çimento

Haftalık Getiri: Yüzde 14.18 (En Çok Kazandıran Hisse)

Yüzde 14.18 (En Çok Kazandıran Hisse) Yabancı Payı: Yüzde 53,38 (Geçen haftaya göre 1,11 puan artış)

Yüzde 53,38 (Geçen haftaya göre 1,11 puan artış) Teknik Durum: Hisse 245,8 seviyesinden başlayan yükseliş trendinde, ancak hacim zayıf. 261,75 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 275,63 seviyesine yönelebilir. Aksi takdirde, olası bir satış dalgasında 238,10 seviyesi test edilebilir.

2. Alarko Holding

Haftalık Getiri: Yüzde -4.67

Yüzde -4.67 Yabancı Payı: Yüzde 12,13 (Geçen haftaya göre -0,16 puan azalış)

Yüzde 12,13 (Geçen haftaya göre -0,16 puan azalış) Teknik Durum: Hisse 99,85-107,2 aralığında hareket ediyor ve güç kaybediyor. 103,5 seviyesinin altında kapanışlarda 98,10 seviyesine gerileyebilir. 108,15 seviyesinin üzerinde ise toparlanma beklenebilir.

3. CW Enerji

Haftalık Getiri: Yüzde -6.15

Yüzde -6.15 Yabancı Payı: Yüzde 11,14 (Geçen haftaya göre 0,15 puan artış)

Yüzde 11,14 (Geçen haftaya göre 0,15 puan artış) Teknik Durum: Hisse 218,4 seviyesinin üzerine çıkamayarak güç kaybetti. Satışların sürmesi halinde 192,00 seviyesindeki desteğe gerileyebilir. 207,9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede toparlanma sağlayabilir.

4. Garanti Bankası

Haftalık Getiri: Yüzde -3.72

Yüzde -3.72 Yabancı Payı: Yüzde 9,19 (Geçen haftaya göre -0,06 puan azalış)

Yüzde 9,19 (Geçen haftaya göre -0,06 puan azalış) Teknik Durum: Hisse 117,9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 107,00 seviyesinde destek bulabilir. 114 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 120,00 seviyesine doğru bir hareket beklenebilir.