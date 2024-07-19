Son 24 saatte Bitcoin, etkileyici bir performans sergileyerek fiyatını yüzde 5,9 oranında artırdı ve 67 bin dolar barajını geçti. Bu yükseliş, küresel yazılım sorunlarının kripto para ağlarını etkilememesi ve artan yatırımcı güveniyle desteklendi.

Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre, Bitcoin’in fiyatındaki bu artış, küresel kripto para pazarının toplam değerinin 2 trilyon 440 milyar dolara çıkmasına katkıda bulundu. Ayrıca, piyasa değeri açısından ikinci sırada bulunan Ethereum da yüzde 3,1 oranında bir artış göstererek 3 bin 507 dolara yükseldi.

Yatırımcı güveni ve siyasi gelişmeler etkili oldu

Kripto para analistleri, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki bu artışın, siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın sistemlerinde yaşanan aksaklık sonrası kripto para ağlarının etkilenmemesi ve yatırımcı güveninin artmasıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi ve başkanlık yarışında kazanç ihtimalinin yükselmesi de kripto para piyasasında olumlu etkilere yol açtı. Trump’ın kripto para piyasaları hakkındaki olumlu görüşleri, yatırımcılar arasında pozitif bir hava yaratmış olabilir.