Bitcoin, 2025’in üçüncü çeyreğini yaklaşık 114 bin dolar seviyesinde tamamlayarak tarihinin en yüksek çeyreklik kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, kripto para piyasasında yıl sonuna kadar 150 bin dolara ulaşma potansiyeli ve olası düzeltmeler konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Rekor çeyreklik kapanış

Bitcoin, Eylül ayının mevsimsel düşüş eğilimine rağmen üçüncü çeyrekte yüzde 5 artış kaydetti. Bu, piyasanın güçlü talep ve güvene sahip olduğuna işaret ediyor.

Analist uyarıları

International Business Times’a göre, bazı analistler Bitcoin’in yıl sonuna kadar 150 bin dolara ulaşabileceğini öngörürken, bazıları yüksek faizler, küresel enflasyon ve büyük yatırımcıların satış baskısı gibi faktörlerin ciddi bir düzeltmeye yol açabileceğini belirtiyor.

Teknik göstergeler

Düşük piyasa volatilitesi ve kritik destek/direnç seviyeleri, yatırımcıların yakından takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor. Bitcoin’in teknik göstergeleri, yılın son çeyreğinde yeni zirveler görme olasılığını artırıyor.

Güncel fiyat

2 Ekim 2025 akşam saatleri itibarıyla Bitcoin 119 bin 800 dolar seviyesinde işlem görüyor.