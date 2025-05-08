Bitcoin, 8 Mayıs itibarıyla 99.490 dolara ulaşarak yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Peki, nisan ayı başında 1.000 dolar yatırım yapan biri bugün ne kadar kazandı?

Bitcoin'e nisan başında yatırım yapan ne kadar BTC aldı?

1 Nisan 2025 tarihinde Bitcoin'in ortalama fiyatı yaklaşık 85.190 dolardı. Bu tarihte 1.000 dolar yatırım yapan bir kişi yaklaşık 0,01174 BTC satın almış olurdu.

Bugün (8 Mayıs 2025) itibarıyla Bitcoin 99.490 dolardan işlem görüyor. Bu durumda 0,01174 BTC'nin bugünkü karşılığı 1.168,22 dolar olurdu.

Yani bir ay önce 1.000 dolar yatıran bir yatırımcı bugün yaklaşık yüzde 16,8 kazanç sağlamış durumda.

Yükselişin ardındaki nedenler

Kripto para piyasasında yaşanan bu yükselişin birkaç temel sebebi var:

ABD ile Çin arasında yeniden başlayan ticaret görüşmeleri,

Spot Bitcoin ETF'lerine yönelik kurumsal girişlerin artması, 8 Mayıs 2025 Muğla akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?

Ethereum'un Pectra güncellemesi ve Bitcoin'de madenci satışlarının azalması.

Özellikle BlackRock'un IBIT ETF'ine olan güçlü talep, Bitcoin fiyatını destekleyen en önemli gelişmelerden biri olarak gösteriliyor.

100 bin dolar psikolojik eşik mi?

Uzmanlara göre 100 bin dolar seviyesi yalnızca psikolojik bir sınır değil. Aynı zamanda Bitcoin'in artık her yatırım portföyünde bulunması gerektiği mesajını da veriyor. Analistler, bu seviyenin aşılmasıyla birlikte hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların yeni pozisyonlar açabileceğine dikkat çekiyor. Bir tabloyla şu veriler sunulabilir:

Tarih BTC Fiyatı (USD) 1.000$ ile Alınan BTC Bugünkü Değeri (USD) Getiri (%) 1 Nisan 2025 85.190 0,01174 1.168,22 +16,82

Bitcoin, 2009'da piyasaya sürüldüğünden bu yana birçok iniş çıkış yaşadı. 2021'de ilk kez 60.000 doları aşarken, 2022'de 20.000 doların altına gerilemişti. 2025 yılı itibarıyla ulaştığı bu seviyeler, dijital varlıkların küresel finans dünyasında artan etkisini yansıtıyor.