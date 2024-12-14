ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün’ün Akabe şehrinde düzenlenen Suriye toplantısında, Suriye'deki gelişmelere dair önemli açıklamalar yaptı. Blinken, terörist olarak kabul edilen HTŞ ile doğrudan temas kurduklarını ve tüm tarafların Suriye'de kapsayıcı bir hükümet kurma konusunda anlaştığını belirtti.

Suriye'nin geleceği üzerine yapılan yoğun diplomatik görüşmeler, dünya genelindeki büyük aktörlerin ortak bir hedefe kilitlenmesini sağladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'deki dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, Suriye'deki geçiş sürecine dair önemli bilgiler verdi. Blinken, ülkedeki gelişmeleri değerlendirerek, Suriye'de kapsayıcı ve temsili bir hükümet kurulması için uluslararası bir anlaşmanın sağlandığını vurguladı.

HTŞ ile direkt temas gerçekleşti

Birçok terörist grubu ve cihatçı örgütlerle ilişki kuran ABD, özellikle Suriye'deki El Nusra Cephesi olarak bilinen HTŞ ile de direkt temas halinde olduğunu duyurdu. Blinken, bu grubun, Esed rejimi döneminde ABD'li gazeteci Austin Tice’ın bulunması için kendilerine önemli bilgiler sunduklarını ifade etti. Blinken’ın açıklamaları, ABD’nin Suriye’deki terörist gruplarla iletişimde olduğuna dair şüpheleri gidermiş oldu. Ancak Blinken, bu temasların yalnızca ABD’nin hedefleri doğrultusunda ve Suriyelilerin geleceği için sağlanan bir geçiş hükümetinin parçası olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Arap, Batılı ve Türk diplomatik temsilcilerinin kararı

Ürdün’ün başkenti Akabe'de düzenlenen toplantıya katılan Arap, Batılı ve Türk diplomatlar, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'nin geleceği üzerine kapsamlı bir anlaşmaya vardı. Toplantıya katılan tüm temsilciler, Suriye’de demokratik ve kapsayıcı bir hükümet kurulmasını desteklediklerini açıkladılar. Blinken, bu hükümetin kadınların ve azınlıkların haklarını güvence altına alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kimyasal silahların imhası ve bölgesel güvenliğin sağlanması gibi başlıca öncelikler de tartışıldı.

Suriye’deki terörist gruplara karşı ortak mücadele

Suriye'deki PKK/YPG'nin SDG adı altında faaliyet gösteren gruplarının da gündeme geldiği toplantıda, bu grupların geleceği üzerine Türkiye ile yapılan görüşmelere dikkat çekildi. Blinken, DEAŞ’ın geçiş sürecinden faydalanma girişimlerinin engellenmesi gerektiğini belirterek, Suriye’deki terörist grupların bu süreçteki rolünün büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu açıklamalar, Türkiye'nin güvenlik endişelerini yansıtan bir adım olarak değerlendirildi.

Ortak açıklama yola çıkıyor

Suriye’deki diplomatik sürecin daha da derinleşmesiyle birlikte, Blinken’ın belirttiği üzere, taraflar arasında bir ortak açıklama yapılması bekleniyor. Bu açıklama, Suriye'deki geçiş sürecinin nasıl ilerleyeceğini, Suriye’nin içinden bir çözüm bulma yolunda nasıl bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ortaya koyacak.