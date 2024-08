Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) araştırma teknesi Blue Panda yelkenlisi, Akdeniz'in doğal zenginliklerine dikkat çekmek ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde deniz çayırları ile kayalık alanlarında biyolojik çeşitlilik gözlemleri yapmak üzere Türkiye'de Muğla'nın Datça ilçesine geldi.

WWF Akdeniz Girişimi'nin (MMI) Blue Panda yelkenlisi, nisan ayında Fransa'dan başladığı 2024 yolculuğu kapsamında Yunanistan'ın ardından Datça'ya geldi. 2019'dan bu yana Akdeniz'in doğal zenginliklerine ve karşı karşıya bulunduğu tehditlere dikkat çekmek için dolaştırılan yelkenli, 18 Ağustos'a kadar Datça'da olacak.

Blue Panda, dördüncü Türkiye ziyaretinde Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yürütülecek denizsel çalışmalara ev sahipliği yapacak. WWF-Türkiye, yelkenlinin ziyaretinde WWF Fransa ekibi ile Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde deniz çayırları ve kayalık alanlarında biyolojik çeşitlilik gözlemleri yapacak, kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle bir araya gelip deniz koruma alanlarının önemine dikkat çekecek.

Blue Panda yelkenlisi ile önemli Akdeniz endemik deniz çayırları (Posidonia Oceanica) alanlarından biri olan Datça-Bozburun yarımadalarında, deniz çayırlarının sağlık durumunu değerlendirmek ve bu deniz koruma alanındaki biyolojik çeşitliliğin genel hâlini izlemek için gözlem çalışmasına ev sahipliği yapılıp sonuçları karar vericiler ve yerel yönetimlerle paylaşılacak.

Özel seyir düzenlendi

WWF-Türkiye tarafından Türkiye'yi dördüncü kez ziyaret eden Blue Panda'nın Datça durağında dün tekneyle özel seyir düzenlenip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, yerel yönetim ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Blue Panda ile yapılan özel seyre Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Kaymakamlık adına Yazı İşleri Müdürü Yaşar Dursun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır, İlçe Kültür ve Turizm Danışma bürosu yöneticileri, gazeteciler ve davetliler katıldı.

“Deniz çayırlarının yayılmasını ve korunmasını sağlamak en büyük hedefimiz”

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, yaptığı açıklamada, "Bugün burada Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgemizde çok özel bir projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgemiz, çok sayıda endemik nesil, tehdit altında türleri ve deniz ekosistemindeki özel barınan canlılarıyla çok özel korunan alanımız. Bunun yanında en büyük karbon yutak alanı olan deniz çayırlarını barındırmasıyla bizler için çok önem arz ediyor. Deniz çayırları Akdeniz'in çok önemli bir türü. Posidonia Oceanica türü, bu karbon yutak alanı olarak çok değerli. Karbon yutak alanı olması iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda denizlerimizin ormanları ve her bir metrekaresinde günde 10 litreden fazla oksijen ürettiğine dair bilimsel yayınlar var. Deniz çayırlarının yayılmasını ve korunmasını sağlamak şu anki en büyük hedefimiz. Gelecek nesillere de temiz bir dünya bırakmak için ve iklim değişikliğiyle mücadele için çok büyük önem arz ediyor" dedi.

“Sembolik değeri çok yüksek”

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula da "Blue Panda WWF'nin asıl sembolik değeri çok yüksek olan araştırma gemisi. Türkiye Akdeniz'in ilgili koruma alanları söz konusu olduğunda WWF ofisinin liderliğinde bu ülkelerle çok iyi giden bir iş birliği içerisinde. Bu seneki misyon 'Posidonia Oceanica' dediğimiz Akdeniz'e özgü deniz çayırının son durumunu gözlemlemek. Bu seneki rota her sene olduğu gibi Fransa'dan başladı. İtalya, Yunanistan ve Türkiye. Yunanistan'dan gelirken çok kıymetli bir tür olan İspermeçet balinalarını da gözlemleyerek geldiler. Bu arada büyük bir şans. Özel bir tekne, suyunu kendi arıtan, hiçbir plastik kullanmayan bir teknedeyiz. 6-7 ay denizde kalıyor. 3 kişilik bir ekibi var. Doğaya saygılı şekilde nasıl yaşanılır, bunun bir örneğindeyiz" diye konuştu.

Blue Panda Teknesi Kaptanı Ernesto Izzo ise "Üç yıldır Blue Panda ile çalışıyorum. Daha öncesinde denizcilik yaptım. Denizcilik dünyasını biliyordum ama denizin dünyasını, bilim dünyasını, denizin altını buradaki bilim çalışmaları sayesinde daha farklı bir gözle görmeye başladım. Görevin en önemli kısmı benim için insan maceraları, insanlarla tanışmak ve farklı kültürlerden insanlarla bir arada olmak. Dünyada tüm bilimcileri tanıdığım için çok mutluyum. En özel ve güzel deneyimim buraya gelirken balinaları görmek oldu" dedi.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt da "Doğal yaşam alanlarımızın kaybettikten sonra anlamak gibi bir problemimiz var. Dilerim bu tür kuruluşlar bizleri bu konuda yalnız bırakmaz" diye konuştu.

Türkiye'den 18 Ağustos'ta ayrılacak olan Blue Panda, ekim ayına kadar İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'u ziyaret edecek.

“Akdeniz Doğal Zenginlikleri Sergisi” açıldı

Bu arada, Blue Panda'nın Türkiye ziyareti ile eş zamanlı olarak açılan, su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan'ın Datça'daki su altı fotoğraf çalışmalarından oluşan 'Akdeniz Doğal Zenginlikleri' fotoğraf sergisi, Datça Liman Meydan'da 18 Ağustos'a kadar ziyaretçilerle buluşacak.

Tahsin Ceylan hakkında

Su altı sporlarıyla 1986 yılında tanışan Tahsin Ceylan, 1994'te su altı fotoğrafçılığına, 1997'de ise video çekimlerine başladı. Çok sayıda kişisel sergiyle insanoğlunun yüzyıllardır merak ettiği su altının gizemli dünyasına ışık tuttu.

Denizatı, Akdeniz Foku ve köpek balıklarının ülkedeki denizlerdeki ilk çekimlerini gerçekleştiren Tahsin Ceylan'ın fotoğraf ve video dalında 100'ü aşkın ulusal ve uluslararası ödülü bulunuyor. Türkiye'nin su altı tanıtım filmi 'Life in The Seas and Coats of Turkey' yine Tahsin Ceylan tarafından hazırlandı.

Sanatçının müsilaj, deniz çayırları, deniz kaplumbağaları, hayalet ağlar, istilacı türler, deniz kirliliği, denizin anneleri, Salda Gölü, iklim ve su, Akdeniz fokları ve 18 Mart Çanakkale temalı filmleri bulunuyor. Yazı ve fotoğraflarıyla çok sayıda kitaba da imza atan Ceylan, pek çok belgeselde program yapımcılığı ve görüntüleme yönetmeni olarak görev üstlendi.