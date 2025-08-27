Bilgisayar Mühendisleri Dayanışma Derneği (BMDD), 2025-2026 dönemi öncesinde üç günlük yaz kampıyla hem yeni sezon planlamasını yaptı hem de ekip ruhunu güçlendirdi. Urla Barbaros Köyü’ndeki İON Village’da düzenlenen etkinlik, doğayla iç içe bir ortamda bilgi paylaşımı ve sosyal etkileşim fırsatı sundu.

Kampın ilk günü, katılımcıların konaklama alanlarına yerleşmesi ve Barbaros Açık Hava Sineması’nda yapılan film gösterimiyle başladı. İkinci gün ise sabah yürüyüşüyle açıldı ve ardından BMDD Kurucu Genel Başkanı Fehmi Özkaner, derneğin yeni sezona dair hedeflerini katılımcılarla paylaştı. Özkaner, aynı zamanda Kurumsal Rotary Kulübü ve Belkahve Bornova Lions Kulübü başkanlığı görevini de yürütüyor.

Program kapsamında Lions 118-R bölgesi birinci yardımcısı Tülay Tosun, uluslararası ölçekte Lions’un katkılarını anlatırken, Rotary 2440 Bölge Guvernörü Aylin Olut Ötken de Rotary’nin küresel çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kamp boyunca çeşitli atölye ve seminerler de gerçekleştirildi. Profesyonel koç Sertaç Lale, “Kendinle Randevu” başlıklı Points of You atölyesinde bireysel farkındalık çalışmalarına öncülük etti. Psikolog İdil Özer ve klinik psikolog Selin Acar, “Kendini Tanı, İletişimini Güçlendir” adlı ortak çalışmayla katılımcılara iletişim ve öz farkındalık üzerine uygulamalar yaptırdı. Hukuk alanında ise İstanbul Barosu Bankacılık ve Finans Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Burçak Ünsal, mobil ödemeler ve kripto varlıklarla ilgili yasal düzenlemeleri paylaştı. Dijitalleşmenin tarım ve sanayi üzerindeki etkileri ise ION Academy kurucusu Ali Rıza Ersoy tarafından anlatıldı.

Kampı değerlendiren Özkaner, etkinliğin yalnızca sezon planlaması değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve sosyal sorumluluk bilinci açısından da önemli olduğunu söyledi. “Topluma borcumuz var; bir toplum bize emek verirken biz de edindiğimiz bilgi ve deneyimi toplum yararına kullanmalıyız” diyen Özkaner, yeni döneme daha donanımlı bir şekilde gireceklerini vurguladı.

Üç günlük etkinlik, Köstem Zeytinyağı Müzesi ziyareti, zeytinyağı ve şarap tadımlarıyla sona erdi. Katılımcılar, kampın hem keyifli hem de öğretici bir süreç olduğunu belirtti.