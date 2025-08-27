30 Ağustos Cumartesi günü saat 09.30’da İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla devam etti. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve il protokolü, Valilik makamında tebrikleri kabul ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Resmî geçit töreni meydanda yoğun katılımla gerçekleşti.

Kabul Töreni Balçova’da Yapıldı

Günün ilerleyen saatlerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın geleneksel kabul töreni saat 19.00’da Balçova Termal Otel’de gerçekleştirildi. Vali ve protokol üyeleri burada vatandaşlarla bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı.

Konserler Coşkuyu Arttırdı

Bayram kutlamaları kapsamında düzenlenen konserlerde İzmirliler müzik dolu anlar yaşadı. Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bölge Bandosu, 28 Ağustos Perşembe günü Karşıyaka Hilltown AVM’de, 30 Ağustos Cumartesi günü ise Konak Atatürk Meydanı’nda sahne aldı. Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu da saat 14.00’te Balçova Agora AVM’de konser verdi.

Sahil Güvenlik Botları Ziyarete Açıldı

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı’na bağlı botlar, 30 Ağustos Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açıldı. Konak Emir Çakabey İskelesi, Dikili Sahil Güvenlik İskelesi ve Yeni Foça Oasis Marina ziyaret noktaları olarak belirlendi.

Program Detaylarına Ulaşım

İzmir’deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına dair tüm detaylı program bilgileri, İzmir Valiliği’nin resmî internet sitesinden takip edilebiliyor. İzmirliler, şanlı bayrağımızla ev ve iş yerlerini donatarak, meydanlarda bayram coşkusunu yaşayacak.