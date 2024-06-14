CENEVRE (AA) - Birlemiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) 2024 Yılı Olağan Konsey Toplantısında, "Filistin'in telekomünikasyon altyapısının yeniden inşası" konulu karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin de üyesi olduğu ITU'nun en önemli idari organı olan ITU Konseyinin yıllık olağan toplantısı Cenevre'de gerçekleştiriliyor.



Türkiye'yi temsilen toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan başkanlığındaki heyet katıldı.



Konseyin bu yıl en önemli gündem maddelerinden biri, Filistin'in telekomünikasyon sektörünün yeniden inşası için destek sağlanması hakkındaki karar tasarısı oldu.

Sayan, oylama öncesi burada yaptığı konuşmada, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin'le ilgili alınan önceki kararları anımsatarak, BM sisteminin önemli bir parçası olan ITU'nun "hiç kimseyi arkada bırakmamak" için sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla vurguladığı gibi Gazze'de kalıcı ateşkes ve insani yardım temel önceliğimiz." ifadesini kullanan Sayan, Filistin'in telekomünikasyon sektörünü yeniden inşa etmek için yardım ve destek sağlamaya yönelik bu teklif üzerinde uzlaşmaya varılamamasının kabul edilebilir olmadığının altını çizdi.

Türkiye'nin Filistin'de telekomünikasyon sektörünü yeniden inşa edilmesi için yürütülecek tüm çalışmalara her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirten Sayan, "Uluslararası toplum, Filistin halkına borcunu ancak bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kurarak ödeyebilir. Türkiye olarak, Gazze'de kan dökülmesini durdurmak ve saldırganlığı engellemek için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Karar tasarısı 34 "evet" oyu ile kabul edildi

Türkiye'nin de yer aldığı 33 ülkenin eş sunucu olduğu tasarıda, üye ülkelerce Filistin'in telekomünikasyon sektörünün yeniden inşası için yardım ve destekte bulunulması, Filistin'in telekomünikasyon ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanarak altyapının modernleştirilmesi için ITU'nun mali destek sağlaması, konu hakkında düzenli raporlama yapılması ve ITU bürolarının koordineli çalışması yer aldı.

Yapılan müzakerelerin ardından hazırlanan taslak uzlaşı metnine son anda itiraz eden ABD'nin talebi ile gizli oylamaya gidildi.

48 üyenin yer aldığı Konseyde yapılan oylamada 9 üye çekimser kalırken, tasarı 5 ret oyuna karşılık 34 kabul oyu ile kabul edildi.



Oylama sonrası AA muhabirine demeç veren Sayan, "Oylama öncesi yaşanan sert tartışmalar nedeniyle uzlaşı ile çözülemeyen ve normal prosedürün dışına çıkılarak yürütülmek istenen görüşmelerde Suudi Arabistan, Filistin, Endonezya, Güney Afrika, Küba gibi teklif sahibi ülkelerle işbirliği sergileyerek, ABD, İngiltere ve Kanada’nın başını çektiği kimi ülkelerin karar tasarısının geçmemesi için sarf ettikleri çabayı boşa çıkardık. Böylece ITU'da Türkiye öncülüğünde Filistin lehine büyük bir kazanım elde edilmiş oldu. Kararın kabulü ile sonuçlanan oylamanın ardından bir çok ülke sürecin başarıyla tamamlanmasındaki katkıları için heyetimize tebriklerini sundu." dedi.

- Üye ülkelere "Filistin'e destek olma" çağrısı

Tasarı kapsamında ITU Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin, Filistin'in telekomünikasyon sektörünün yeniden inşası için destek sağlanmasına yönelik faaliyetleri koordine etmek ve gelecek ITU toplantılarına rapor sunmak üzere görevlendirildi.

ITU'nun X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Konseyin, telekom sektörünün yeniden inşası için Filistin'e yardım ve destek sağlanmasına ilişkin karar tasarısını kabul ettiği bildirildi.

Paylaşımda, "Karar, üye devletlere Gazze'nin telekomünikasyon​​​​​​​ altyapısının onarılması ve korunmasını destekleme çağrısında bulunuyor. ITU, görevi gereği Filistin'e yardım sağlamaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.