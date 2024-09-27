Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, inyamin Netanyahu, BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.

BM'yi İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulamaya çağırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İran'a yönelik sert açıklamalar, Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşması beklentisi ve İsrail'in bölgedeki askeri hamleleri vurgulandı.

Netanyahu, İsrail'in kendini İran'ın saldırılarından koruma zorunluluğunu dile getirirken, İsrail'in İran'da ulaşamayacağı bir yer olmadığını belirtti. Aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'ni İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşmasına da değinen Netanyahu, bu anlaşmanın ekim ayından önce gerçekleşebileceğine işaret etti. Gazze'deki savaşla ilgili olarak ise Hamas'ın yenilmesi gerektiğini ve Gazze'de "tam zafer" için mücadele edeceklerini savundu. Ayrıca Hizbullah'a karşı devam eden operasyonların süreceğini belirtti.

Netanyahu, İsrail'in barış arayışında olduğunu iddia ederken, BM'yi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni eleştirerek, "Vatandaşlarımız güvenlı̇ bı̇r şekı̇lde evlerı̇ne dönene kadar rahat etmeyeceğı̇z, kuzey sınırımıza yerleşmı̇ş bı̇r terör ordusunu kabul etmeyeceğı̇z. Yeter artık. Hı̇zbullah savaş yolunu seçtı̇ğı̇ sürece ıİsraı̇l'ı̇n başka seçeneğı̇ yok" dedi.

Konuşmasında kendisi, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için tutuklama kararı talebinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı da hedef alan Netanyahu, UCM savcısını antisemitizm ile suçladı.

UCM Savcısı Kerim Han tarafından "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı alınması istenen Netanyahu'nun BM'ye hitap etmesine izin verilmesi eleştirilere neden olmuştu.