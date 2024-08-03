İstanbul'da giriş kattaki özel anaokuluna atıldıktan sonra apartmana dağılan zirai böcek ilacından etkilenen dördü çocuk dokuz kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Sultangazi'de ilçesinde dört katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı.
İlacın bir süre sonra apartmana yayılmasıyla bina sakinlerinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri baş gösterdi.
İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından dördü çocuk dokuz kişi, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri, ardından özel kıyafetle anaokuluna girerek hava tahliye çalışması gerçekleştirdi.