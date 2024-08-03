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Gaziantep'te görevli polis memuru şehit oldu

Gaziantep'te görevli polis memuru şehit oldu

Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından dördü çocuk dokuz kişi, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlacın bir süre sonra apartmana yayılmasıyla bina sakinlerinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri baş gösterdi.

İstanbul'un Sultangazi'de ilçesinde dört katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı.

İstanbul'da giriş kattaki özel anaokuluna atıldıktan sonra apartmana dağılan zirai böcek ilacı ndan etkilenen dördü çocuk dokuz kişi hastane ye kaldırıldı.

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