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Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Denizde yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, 3 ayrı botta bulunan göçmenler yakalanarak güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Muğla 'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 30’u çocuk toplam 65 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

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