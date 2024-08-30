Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen başarılı bir operasyon sonucunda toplamda 84 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 25 kişi yakalandı.

Tekne operasyonu

Bodrum açıklarında, yelkenli bir teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-3, TCSG-1) bölgeye yönlendirildi. Yapılan tespitlerde, İtalya rotasında hareket eden yelkenli tekne durduruldu ve içerinde 40 düzensiz göçmen ile 19 çocuk bulundu. Ayrıca, teknede bulunan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Diğer kurtarma olayları

Bodrum açıklarında meydana gelen diğer iki olayda ise, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı ve lastik bottaki 22 düzensiz göçmen ile 3 çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göçmenlerin durumu ve adli işlemler

Kurtarılan 84 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileri hakkında adli işlemler başlatıldı.