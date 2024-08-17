Bodrum açıklarında, farklı zamanlarda tespit edilen iki ayrı can salı içerisindeki düzensiz göçmenlere yönelik operasyon başlatıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilmiş olan bu can salları, 6’sı çocuk olmak üzere 20 göçmeni taşıyordu. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede gerçekleştirdiği operasyon sonucunda göçmenleri kurtardı.

Yüzerek geçmeye çalışan 5 göçmen yakalandı

Aynı bölgede, başka bir göçmen olayında, Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalışan 1’i çocuk toplam 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından yakalandı. Göçmenlerin, Yunanistan’a geçme girişimleri engellendi.

Göçmenler Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi

Kurtarılan ve yakalanan göçmenler, karaya çıkarılmalarının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.