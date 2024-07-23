Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 14 düzensiz göçmen yakalanırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlikten başarılı operasyon

Edinilen bilgilere göre, Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından farklı zamanlarda iki ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi. Durum üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (KB-112), hareket halindeki lastik botları durdurarak içerisindeki göçmenleri yakaladı.

3’ü çocuk, 14 göçmen

Operasyon sonucunda, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca olayla bağlantılı bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere teslim edildi.