Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Turgutreis Mahallesi’nde kapsamlı bir aydınlatma çalışması başlattı. Turgutreis Meydanı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı arasındaki alanda 45 aydınlatma direği yerleştirilirken, toplamda 63 direk ile bölge tam anlamıyla aydınlatılacak. Çalışmalar, sahil şeridindeki aydınlatma ihtiyacını karşılamayı ve vatandaşların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Akıllı ve tasarruflu aydınlatma sistemi

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Hasan Duman, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin talimatıyla başlayan sahil aydınlatma projesinin, Bodrum’un diğer sahil bölgelerinde de uygulanacağını belirtti. Duman, “Arızalı veya eksik aydınlatmaların bulunduğu tüm bölgelerde yenileme çalışmalarına başladık. Bu projeyi Turgutreis’ten başlattık ve tüm yarımadamıza yayacağız” diye konuştu.

Yeni nesil LED aydınlatma sistemiyle donatılan direkler, 70 ve 90 Watt gücündeki beyaz LED armatürlerle bölgenin aydınlatma ihtiyacını karşılayacak. İkaz sistemli ve uzaktan kontrol edilebilen bu akıllı aydınlatmalar, enerji tasarrufu sağlarken, bölgenin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Muhtar Satılmış’tan teşekkür

Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu projeyle mahallemiz hem daha güvenli hem de daha aydınlık hale gelecek. Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Bodrum geneline yayılacak

Bodrum Belediyesi, akıllı ve tasarruflu aydınlatma çalışmalarını ilçe genelinde genişletmeyi planlıyor. Yaklaşık 5 kilometrelik sahil şeridinde hayata geçirilen bu proje, modern teknolojilerle donatılan aydınlatma direkleri sayesinde enerji tasarrufu sağlarken, vatandaşlara daha güvenli bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.