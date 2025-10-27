Bodrum Belediyesi, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şubesi iş birliğiyle özel bir seminer düzenliyor.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şubesi iş birliğinde 31 Ekim Cuma günü 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek “İnme ve Damar Hastalıklarına Bağlı Bilişsel Etkilenmeden Korunma” başlıklı etkinlik, halkın katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Seminerde, alanında uzman hekimler inme ve ilişkili sağlık sorunlarına ilişkin kritik bilgiler paylaşacak. Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz, damarsal hastalıkların yol açtığı bilişsel etkilenmeleri; Dahiliye Uzmanı Dr. Erkan Koçyıldız, şeker hastalığını; Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Kütük ise yüksek tansiyon ve kolesterol yüksekliği gibi kalp-damar hastalıkları ile bu hastalıklardan korunma yöntemlerini anlatacak.