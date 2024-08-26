Bodrum Belediyesi’nden Torba’da Kapsamlı Temizlik Seferberliği

Bodrum Belediyesi, Torba Mahallesi’nde kapsamlı bir temizlik seferberliği düzenleyerek bölgenin temizliğine büyük katkı sağladı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin talimatıyla başlatılan bu seferberlik, Torba sakinlerinden büyük takdir topladı.

Torba’da temizlik seferberliği

Bodrum Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 108 personel ve 16 araçla Torba Mahallesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü. Cadde ve sokaklarda yapılan ot temizliği, atıkların toplanması, yola taşan ağaç ve çalıların budanması, konteynerlerin tamir ve bakımı gibi işlemler, bölgenin genel görünümünü büyük ölçüde iyileştirdi.

Çalışmaya, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yanı sıra Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Fen İşleri, Veteriner İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol ve Özel Kalem müdürlüklerinden personeller de katıldı. Bu geniş katılım, Torba Mahallesi’nde sürdürülen çalışmaların etkili ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağladı.

Atıkların geri dönüşümü

Çalışmalar sonucunda toplanan atıklar, Bodrum Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde ayrıştırıldı. Toplamda 130 kilogram cam, 55 kilogram plastik, 8,5 kilogram alüminyum metal, 7,5 kilogram kâğıt karton, 258 kilogram lastik ve 34 kilogram diğer atıklar geri dönüşüme kazandırıldı.

Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar, yapılan temizlik çalışmaları dolayısıyla Bodrum Belediyesi’ne teşekkür etti. Kavcar, "Mahallemizin böylesine detaylı ve özenli bir temizlik çalışmasından geçmesi bizler için çok değerli. Bodrum Belediyesi’ne ve emeği geçen tüm personele teşekkür ederiz" dedi.

Planlı temizlik devam ediyor

Torba Mahallesi’nde başlatılan bu temizlik seferberliği, Bodrum’un diğer mahallelerinde de devam edecek. Bodrum Belediyesi, belirlenen plan doğrultusunda şehrin çeşitli bölgelerinde benzer çalışmalar yürütmeye devam edecek. Başkan Mandalinci, "Temiz bir Bodrum için çalışmalarımız aralıksız sürecek" diyerek bu seferberliğin önemine dikkat çekti.