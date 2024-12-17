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Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turunda Ankara Demirspor'u mağlup ederek 5'inci tura yükseldi. Gazi Stadı'nda oynanacak maçta, eşitlik bozulmazsa uzatma dakikaları ve penaltı atışları sonucu belirleyecek.

Gaziantep FK - Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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