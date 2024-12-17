Süper Lig'de Sivasspor galibiyetiyle moral bulan Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında yarın Kastamonuspor'un konuğu olacak. Eleme usulü oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.
Volkan Demirel: "Turu geçeceğiz"
Teknik Direktör Volkan Demirel, Kastamonuspor deplasmanından galibiyetle dönerek turu geçeceklerine inandıklarını belirtti. Bodrum FK, kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Kastamonuspor'un performansı
Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turunda Ankara Demirspor'u mağlup ederek 5'inci tura yükseldi. Gazi Stadı'nda oynanacak maçta, eşitlik bozulmazsa uzatma dakikaları ve penaltı atışları sonucu belirleyecek.
Kaynak: DHA