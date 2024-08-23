Bodrum Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmenin heyecanını yaşarken, sezonun 3. haftasında yarın evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Bu maç, Bodrum FK'nın Süper Lig'de taraftarlarıyla ilk kez buluşacağı karşılaşma olacak. Takımın teknik direktörü İsmet Taşdemir, taraftarlarının desteğiyle sahada galibiyet hedeflediklerini belirterek, "İlk kez çıktığımız bu yeni ligde taraftarlarımızla beraber olacağız. Onların gücünü arkamızda hissedeceğiz ve coşkulu, arzulu, mücadeleci oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız" dedi.

Bilet fiyatları da açıklandı ve 1. kategori 2 bin TL, 2. kategori 1000 TL, 3. ve 4. kategori 500 TL, misafir tribün ise 650 TL olarak belirlendi.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, transfer süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Takıma uygun oyuncular buldukları takdirde transfer çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Taşdemir, "Son iki haftada oyun olarak iyi oynadığımız bölümler var ancak yediğimiz goller bize yakışmayacak şekildeydi. Kendi doğrularımızı artırıp, eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Konyaspor zorlu bir rakip, ama taraftarımızın desteğiyle 3 puanı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Geçen hafta Süper Lig'deki ilk golünü atan Zdravko Dimitrov, gol attığı için mutlu olduğunu ancak kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Dimitrov, "Bir sonraki maçta gerekli puanları alacağız. Burada iyi bir aile var, burada olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

Takımın tecrübeli oyuncusu Samet Yalçın da Konyaspor maçıyla beraber toparlanmayı umduklarını ifade ederek, "İlk hedefimiz bu maçı kazanmak. Uzun vadede ise kümede kalmayı ve ligi en üst sırada bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.