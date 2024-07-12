Gösterdiği müthiş performans sonunda Süper Lig’e çıkan Bodrum FK’ya stat müjdesi geldi. Asbaşkanı Selahattin Polat, Gaziantep maçına kadar statlarının yetişeceğini ifade ederek, "Çalışmamız UEFA'nın ve TFF'nin Süper Lig için belirlediği standartlara uygun şekilde devam ediyor. Stadımızın yüzde 75'i bitmiş durumda. İnşallah ligdeki ilk maçımız olan Gaziantep maçına stadımızı yetiştireceğiz. Soyunma odaları, hakem odaları, basın tribünü ve protokol tribününde çalışmaları devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra aydınlatma çalışmalarımızın da yüzde 70'i tamamlandı" diye konuştu.

Maddi-manevi tüm güçleri kullandıklarını vurgulayan Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat sözlerini şöyle sürdürdü: "Stat zeminimiz için aybaşında çalışma başlatıp, 1 hafta içerisinde gözden geçireceğiz. Fikret Öztürk başkanımızın öncülüğünde yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım stat çalışmalarımızı bitirmek için maddi, manevi tüm gücümüzü kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Bu çalışmalar döneminde bize destek olan Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bodrum Kaymakamımıza ve Bodrum Belediye Başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizim en büyük destekçimiz olan Asi Tayfa'ya ve Bodrum halkına da sonsuz teşekkür ederiz. "