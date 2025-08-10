

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yaz sezonunda özel yat sayısında yaşanan rekor artış dikkat çekiyor. Bodrum Denizciler Derneği, artan özel yat yoğunluğunun hem çevresel hem de ekonomik etkilerine dikkat çekerek, durumu “istilacı yat türü” olarak nitelendirdi. Dernek, özellikle yasa dışı atık boşaltımı, uzun süreli demirleme ve denetim eksikliğinin deniz yaşamını tehdit ettiğini bildirdi.

Özel yatlar kuralları ihlal ediyor

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, ticari teknelere uygulanan sıkı denetimlere dikkat çekti. Altunkaya, “Ticari tekneler haftalık ya da günlük olarak atık teslim etmek zorunda. Kurallara uymayanlara yüz binlerce lira ceza kesiliyor. Ancak bu yıl olağanüstü sayıda artan özel yatlar, çoğu zaman ilişkileri sayesinde denetimden muaf tutuluyor” dedi.

Aylarca demirleyip atık bırakıyorlar

Altunkaya, bazı özel yatların koylarda aylarca demirli kaldığını ve bu durumun deniz dibine, bitki örtüsüne ve balık popülasyonuna büyük zarar verdiğini belirtti. “Bazı koylarda yürürken bile ağır bir atık kokusu hissediliyor. Kaptanlarımız guletleri koylara sokmakta zorlanıyor. Koylar, özel yatlar nedeniyle artık erişilemez hale geldi” şeklinde konuştu.

Bodrum halkına çağrı yapıldı

Dernek Başkanı Altunkaya, Bodrum halkına seslenerek, bu soruna karşı toplumsal bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı. “Bu özel yat sahipleri ya deniz ahlakını öğrenecek ya da bu koylardan ayrılacaklar. Aksi takdirde ticari teknelerimiz haksız yere hedef haline geliyor” ifadelerini kullandı.

Çözüm önerileri bakanlıklara sunulacak

Bodrum Denizciler Derneği, yaşanan sorunları gidermek için Ulaştırma, Çevre ve Turizm Bakanlıklarına çözüm önerileri sunacaklarını açıkladı. Dernek, diğer denizcilik paydaşlarıyla birlikte hazırlanan bu önerilerle yasal boşlukların giderilmesini ve koyların korunmasını hedefliyor.

Deniz ekosistemi için acil önlem çağrısı

Yetkililer, denizlerin korunması ve sürdürülebilir turizmin sağlanması adına daha sıkı denetimlerin gerektiğini vurgularken, özellikle koruma altında olan koylara girişlerin sınırlanması yönünde de çalışmalar yapılması gerektiği ifade ediliyor.