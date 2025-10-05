Muğla’nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" kruvaziyeri 1722 turist ve 742 personel getirdi.

Bodrum’a dev kruvaziyer geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer Bodrum Limanı’na yanaştı. Santorini Limanı’ndan hareket eden 264 metre uzunluğundaki Bahamalar bayraklı gemi, 1722 turist ve 742 personel ile Bodrum’a geldi.

Turistler sahil ve çarşıyı gezdi

Gemiden inen turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı. Bazı turistler ise Bodrum’un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti.

Sonraki durak Kandiye

"Marella Discovery 2" kruvaziyerinin Bodrum’dan sonraki durağı Kandiye Limanı olacak. Turistler, Bodrum ziyaretinin ardından gemiyle seyahatlerine devam edecek.