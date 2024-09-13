Muğla’nın Bodrum ilçesi Çırkan Mahallesi’nde yaşayan M.Y. (53), rehberinde kayıtlı olmayan bir numaradan arandı. Telefonda kendisini 'Rıdvan Komiser' olarak tanıtan bir şahıs, kadının kimlik bilgilerini söyleyerek onu polis olduğuna inandırdı. Şahıs, M.Y.'ye adına para kaçakçılığı yapıldığını ve evde bulunan altınları incelemeleri gerektiğini söyledi.

Telefondaki talimatlara uyan M.Y., evde bulunan yaklaşık 400 bin TL değerindeki altınları teslim etti. Dolandırıcılar, altınları laboratuvarda inceleyip ertesi gün geri vereceklerini söyledikten sonra kayıplara karıştı. Ertesi gün şahıslarla irtibat kuramayan M.Y., dolandırıldığını anlayarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

Polis ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Nişan için biriktirdikleri altınların dolandırılmasıyla büyük üzüntü yaşayan M.Y. ve ailesi, faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor.