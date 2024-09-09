Bodrum Bitez'de tatilini geçiren 9 yaşındaki Ömürhan Güven, Bodrum Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılarak çevre kirliliği konusundaki hassasiyetini gündeme taşıdı. Toplantı sonunda, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye çevre konusunda taleplerini ileten Ömürhan, doğaya duyarlı genç bireyler adına önemli bir adım attı.

Başkan Mandalinci’den destek

Çocuklar ve gençlerin çevreye olan duyarlılığını memnuniyetle karşılayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ömürhan’ın taleplerini dikkate alarak Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne hızla inceleme yapma talimatı verdi. Böylece küçük çevre elçisinin isteklerine hızlı bir çözüm üretildi.

Fahri zabıta ünvanı ve teşekkür belgesi

Toplantıdan bir gün sonra, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ömürhan’ı evinden alarak belediyeye getirdi. Burada, çevre konusundaki çalışmalar ve kesilen cezalar hakkında detaylı bilgi verilen Ömürhan’a, fahri zabıta ünvanı ve bir teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca, zabıta şapkası ve rozeti hediye edilerek çevre konusundaki katkısı onurlandırıldı.

Talepler yerine getirildi

Ömürhan, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahaya çıkarak tespitlerde bulundu. Çöp kutularının yerleştirilmesi ve çevreye yönelik uyarı tabelalarının konumlandırılması taleplerini ekiplerle birlikte belirleyen Ömürhan, mahalle sakinleriyle de iş birliği yaptı. Tabelalar ve çöp kutuları, talepler doğrultusunda belirlenen noktalara yerleştirildi.

Teşekkür ve memnuniyet

Ömürhan Güven, Bodrum Belediyesi’nin taleplerine hızlıca yanıt vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Tamer Mandalinci ve tüm ekibe teşekkür etti. Bu çevre dostu girişim, çocukların ve gençlerin çevre konusunda ne denli duyarlı olabileceğini gösterdi.