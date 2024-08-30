Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kişide Batı Nil Virüsü tespit edildi.

Bodrum’da Batı Nil virüsü şüphesiyle PCR testi yapılan bir kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre teşhis konulan kişinin tatil yaptığı ortaya çıktı.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, resmî kurumlara yazı gönderdi. Gönderilen yazıda vaka şöyle anlatıldı:

“İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilen Batı Nil Virüsü (BNV) vakasıyla ilgili yapılan filyasyon çalışmaları neticesinde, vakayla bağlantılı olabilecek adresler belirlenmiştir. İstanbul dışında, ailesiyle birlikte 02-05 Ağustos 2024 tarihleri arasında Bodrum, Mumcular Yolu üzerindeki Bodrum Park Resort Otel'de konaklayan ve 06-08 Ağustos 2024 tarihlerinde mavi tur etkinliğine katılan bir kişinin, 19.08.2024 tarihinde başlayan semptomlar gösterdiği bildirilmiştir. Bu kişiden alınan numuneler Ankara Referans Laboratuvarı'na gönderilmiş olup, 27.08.2024 tarihinde kan örneğinde ve 28.08.2024 tarihinde idrar örneğinde PCR sonuçları ‘pozitif’ olarak tespit edilmiştir.”

Muğla İl Sağlık Müdürlüğünde “BNV’nin inkübasyon süresi 3-14 gün arasında değişmektedir. Bu nedenle, vakayla temas eden otel ve bölgedeki diğer konaklama tesislerinde filyasyon çalışmalarına hız kazandırılmalı ve gerekli çevresel önlemler alınmalıdır” uyarısı yapıldı.

"2024'te altı kişide tespit edildi"

Önceki günlerde Sağlık Bakanlığının sosyal medya X hesabından yapılan paylaşımda şunlar ifade edilmişti:

- Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır.

- Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında altı kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir.

- Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.