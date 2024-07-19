Başarılı sanatçı Berkay, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz akşam KerkiSolfej Organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan Berkay, kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşattı. Hit şarkılarının yanı sıra arabesk parçaları da seslendiren Berkay, her şarkısında kendisine eşlik eden hayranlarına “Bu sıcakta bizleri burada yalnız bırakmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi. Muhteşem sahne performansını enerjisiyle tamamlayan Berkay, yaklaşık iki saat süren konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.

Muhabir: Mesut Varlık