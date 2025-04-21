Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tarihi Myndos Antik Limanı'nda izinsiz tonozların kaldırılmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda yaklaşık 50 tekneye ceza kesildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, bölgedeki yasa dışı uygulamaları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Çalışmalar Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’nın Koordinasyonuyla Başladı

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Gümüşlük koyunda yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı olan Myndos Antik Limanı'nda, yasadışı tonozların kaldırılması için başlatılan çalışmalara dair açıklamada bulundu. İzin alınmadan tonozlarla bağlanan teknelere yönelik yapılan idari yaptırımlar sonucunda yaklaşık 50 tekneye cezai işlem uygulandı.

Yasaklı tonozlar kaldırılıyor

Su altı çalışmalarına başlanan bölgede, arkeolojik kalıntılara zarar verilmeden izinsiz tonoz düzeneklerinin kaldırılmasına yönelik adımlar atılıyor. Çalışmaların, yasadışı tonozların tamamen temizlenene kadar devam edeceği bildirildi. Yetkililer, bölgedeki arkeolojik alanın korunmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tonozların temizlenmesi sürecinin hassas bir şekilde yürütüldüğü ve bu işlemin bölgedeki tarihi zenginliklere zarar vermemek adına büyük bir dikkatle yapıldığı vurgulandı. Ayrıca, benzer yasa dışı uygulamalara karşı önlemler alınacağı belirtildi.