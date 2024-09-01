Tartışma kahve savaşına dönüştü

26 Ağustos'ta Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'nde, kuaför ve baklavacı arasında küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma hızla arbedeye dönüştü. Kuaför, baklavacının sırtına sıcak kahve döktü ve boşalan fincanı üzerine fırlattı.

Çocuğa sıcak kahve sıçradı

Kahvenin bir kısmı, baklava dükkanında bulunan küçük bir kız çocuğunun yüzüne sıçradı. Kız çocuğu büyük bir korku yaşarken, yüzünde yanık oluştu. Olayın etkisiyle çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kuaförün kocası olay yerinde

Tartışmanın ardından kuaförün kocası olay yerine geldi ve baklavacıya uçan tekme attı, ancak yere düştü. Çevredeki vatandaşlar, olayın daha da büyümesini önledi. Kavganın tüm anları güvenlik kamerasına yansıdı.