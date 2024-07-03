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İki kişinin cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Motosiklet, çarpışmanın şiddetiyle savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde, üzerine kimlik bulunmadığı tespit edilen motosiklet sürücüsü ile motosikletteki Abdulkadir T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi'nde, K.H'nin kullandığı 20 H 8180 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 25 ADN 691 plakalı motosiklet çarpıştı.

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