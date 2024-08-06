Sanat dünyasının önemli isimlerinden Arik Levy’nin “The Beauty of the Other” adlı kişisel sergisi, Bodrum’da sanat rüzgarı estiriyor. Sergi, 22 farklı ülkeden sanatçının eserleriyle zenginleştirilmiş bir koleksiyon sunarak, izleyicilere benzersiz bir sanat yolculuğu vaat ediyor.

“Öteki” Kavramını Derinlemesine Keşfetme Fırsatı

Arik Levy, sergisinde izleyicileri “öteki” ve “içerisi” kavramlarını estetik, sosyolojik ve bireysel açılardan yeniden değerlendirmeye davet ediyor. Levy’nin yeni eserleri, yüzeyin altını araştırmaya yönelik güçlü bir çağrı yapıyor ve izleyicileri derin düşünmeye teşvik ediyor. Sergideki 25 eserin yanı sıra, Levy’nin galerinin duvarlarında yer alan özel duvar resimleri de sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Geniş ve Modern Bir Mekânda Sanat Keyfi

Sergi, 1.500 metrekare kapalı alan ve 5.000 metrekare açık alandan oluşan büyük bir arazi içerisinde bulunan Pilevneli Yalıkavak’ta yer alıyor. Bu geniş ve modern mekân, sanatı deneyimlemek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Sergi, 8 Eylül 2024 tarihine kadar açık kalacak ve Bodrum’daki sanat tutkunlarını bekliyor.