Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk karasularına girerek sınır ihlali gerçekleştirdiği bildirildi. Olay, sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Mülteci Botu Takip Edildi

Yunan botlarının bir mülteci botunu sahile kadar takip ettiği, hatta Akcabük Tatil Sitesi önlerine kadar kovaladığı belirtiliyor. Yaşanan olayda, karaya yaklaşık 50 metre mesafede bulunan mülteci botunda yer alan bir kişinin karaya çıkmayı başardığı ifade edildi.

Güvenlik Birimlerinin Hızlı Müdahalesi

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini Türk karasularında fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil, Jandarma ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Türk güvenlik birimleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Ancak Yunan botu, Türk ekiplerini görmesinin ardından bölgeden uzaklaştı. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.