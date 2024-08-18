Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen ana su isale hattı patlaması, bölgede büyük bir çukura ve çevre kirliliğine yol açtı. Patlama sonucunda tonlarca çamurlu su, mavi bayraklı Meteoroloji koyuna aktı, temiz deniz aniden kahverengi bir hal aldı.

Emekli inşaat mühendisi Hakan Deliormanlı, "Aynı yerde isale hattı en az 7-8 kez patladı. Bugün yine patladı ve tonlarca su, çamur ve pisliklerle birlikte cennet koyunu cehenneme çevirdi. Hem boşa akan suya hem de çevre felaketine yazık," dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MUSKİ) patlayan su hattını keserek bakım ve onarım çalışmalarına başladı.