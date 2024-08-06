Bodrum'da su krizine yeni bir darbe daha geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Yarımadası'na içme suyu sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Mumcular Barajı'nın su seviyesinin kritik bir noktaya düşmesi nedeniyle, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Bodrum’a sağlanan suyu kesmek zorunda kaldı.

Açıklamada, son yıllarda yaşanan kuraklık, artan su kullanımı ve iklim değişikliğinin etkisiyle, Bodrum başta olmak üzere birçok ilçenin su kaynaklarında önemli düşüşler gözlendiği belirtildi. Mumcular Barajı'nın ölü hacim seviyesine düşmesi, bölgede 11 mahallede 16-20 saat sürecek su kesintilerine yol açacak.

Su kesintilerinin yaşanacağı mahalleler ve süreleri şu şekilde açıklandı:

20 Saat: Yokuşbaşı, Kumbahçe, Umurça, Cevat Şakir

Yokuşbaşı, Kumbahçe, Umurça, Cevat Şakir 16 Saat: Çarşı, Türkkuyusu, Yeniköy, Eskiçeşme, Gümbet, Cumhuriyet, Tepecik

Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde düzenlemeler yaparak Geyik Barajı'ndan su temin etmeye başladıklarını belirtti. Geyik Barajı'ndan su alındıktan sonra belirtilen bölgelere yeniden su verileceği duyuruldu.

Yetkililer, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını ve krizin çözülmesi için sürdürülen çalışmalara destek olmalarını istediklerini belirtti. Ayrıca, MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak ilave projelerle Bodrum’un su sorununu çözmeyi amaçladıklarını ifade ettiler.