Bunlar da ilginizi çekebilir

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hükümlü bir evde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç'nin (45) ilçede olduğu belirlendi.

MUĞLA (AA) - PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.