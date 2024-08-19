Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kamyonet sürücüsü, yolda yatan köpeği ezerek durmadan yoluna devam etti. Talihsiz köpek olay yerinde hayatını kaybetti.

Köpeği ezip kaçtı

Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi Yavuz Caddesi'nde, önceki gece saatlerinde meydana gelen olay, herkesi derinden üzdü. Edinilen bilgilere göre, Tarzan adlı köpek, caddede yatarken sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonet tarafından ezildi. Kamyonet, köpeği metrelerce sürükledikten sonra durmaksızın hızla olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan acı olay

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin caddede seyrederken köpeğe çarptığı ve hiçbir duraksama yapmadan yoluna devam ettiği açıkça görülüyor. Köpek, çarpmanın etkisiyle birkaç dakika sonra hayatını kaybetti.

Sürücü hala aranıyor

Kamyonet sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi, ancak güvenlik kamera görüntüleri incelenerek sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.