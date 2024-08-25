Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmeye çalışan mülteciler, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonucu yakalandı. Turistlerin gözleri önünde gelişen olay, tatilcilerin cep telefonlarına yansıdı ve büyük bir şok etkisi yarattı.

Kovalamaca ve kaçış çabası

Bodrum açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, bir lastik bot içinde yasa dışı göçmenlerin olduğunu fark etti. Botun Sahil Güvenlik tarafından tespit edilmesiyle birlikte mülteciler kaçışa geçti. Kovalamaca, botun Bağla sahiline doğru yönelmesiyle yoğun bir şekilde sürdü. Turistlerin şaşkın bakışları arasında yaşanan bu takip, sahile oldukça yakın bir noktada sona erdi.

Turistler şaşkınlığa uğradı

Sahile yaklaşan bot, turistlerin gözleri önünde kıyıya yanaştı. Kaçak göçmenler, botu karaya çıkararak yaya olarak kaçma girişiminde bulundu. Ancak, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu, 30 kaçak göçmen kısa sürede yakalandı. Olay, denize giren turistler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kaçak göçmenlerin kaçış çabası ve Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonu, tatilciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Yakalanan göçmenler teslim edildi

Sahil Güvenlik ekiplerinin titiz müdahalesiyle yakalanan 30 kaçak göçmen, gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.