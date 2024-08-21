Muğla'nın Bodrum ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 18-19 Ağustos'ta aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Haklarında, hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma başta olmak üzere çeşitli suçlardan beş ile 29 yıl arasında değişen hapis cezası alan O.D, T.A. ve F.K, yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca cezaevine gönderildi.