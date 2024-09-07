Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, Zabıta Haftası'nı anlamlı bir etkinlikle kutladı. Vefat eden zabıta personellerinin ailelerini ziyaret eden ekipler, onlara desteklerini iletti. Ziyaretlere belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katılarak, ailelerin yanında olduklarını gösterdiler.

Personele rahmet, ailelere baş sağlığı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, zabıta teşkilatının kent için taşıdığı önemi vurgularken, “Zabıta ekiplerimiz, Bodrum'da huzuru ve güvenliği sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bu özel haftada, onların değerini bir kez daha hatırlatmak ve kaybettiğimiz arkadaşlarımızın ailelerine destek olmak için böyle anlamlı bir etkinlik düzenledik,” dedi. Başkan Mandalinci ayrıca, vefat eden personellere rahmet dileyerek, ailelerine başsağlığı mesajını iletti.

Bodrum Belediyesi’nin bu dokunaklı etkinliği, toplumda büyük bir takdirle karşılandı. Bu ziyaretlerin, diğer belediyeler için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.