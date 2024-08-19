Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, deniz üzerinden yasa dışı yolla ülkeye giriş yapmak isteyen 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler lastik bot ile yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Bodrum açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1), şüpheli bir lastik botu fark etti. Bot, göçmenleri taşıyan bir grup tarafından kullanılıyordu. Güvenlik güçleri, botu durdurarak içerisindeki 22 düzensiz göçmen ve 10 çocuğu yakaladı.

Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiler

Gözaltına alınan göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Göçmenler, burada yapılan ilk işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.