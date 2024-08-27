Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına destek için Bodrum'da dikkat çeken bir müzayede düzenliyor. Gelirinin tamamı hayvanlar için kullanılacak bu etkinlik, hayvanseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 28 Ağustos’ta Bodrum’da bir müzayede düzenliyor. Ünlü müzayedeci Uğur Batur’un sunumuyla gerçekleşecek olan etkinlik, Ramada Otel'de saat 19.00’da başlayacak. Müzayedede toplanacak olan tüm gelir, sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesi için kullanılacak.

Müzayedenin amacı ve içeriği

Müzayede, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve onların daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu organizasyonla hem hayvan haklarına dikkat çekmeyi hem de toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Etkinlikte Muğla Büyükşehir Orkestrası Quartet Dinletisi de sahne alacak, bu da geceye ayrı bir renk katacak.

Sokak hayvanlarına verilen destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sadece bu müzayedeyle değil, Türkiye’nin en donanımlı geçici hayvan bakımevi, Acil Müdahale aracı ve Mama Üretim tesisi gibi projelerle de sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. İl genelinde yapılan çalışmalar, sokak hayvanlarının bakım ve tedavi süreçlerini hızlandırırken, mama üretimiyle de hayvanların beslenme ihtiyaçları karşılanıyor.

Müzayedeye katılmak isteyenler, Bodrum Ramada Otel'de 28 Ağustos akşamı bir araya gelecek. Etkinliğe katılamayanlar ise, çeşitli bağış yöntemleriyle sokak hayvanlarına destek olabilir. Bu anlamlı gecede, hem sanata hem de sokak hayvanlarına katkı sağlama fırsatı bulunuyor.